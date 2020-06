Sosta a Empoli, aprono prenotazioni per abbonamenti

Da venerdì 19 giugno alle 22:00 a domenica 21 giugno alle ore 23:59 saranno aperte le prenotazioni degli abbonamenti mensili (validi per il mese di luglio) e trimestrali (validi per luglio-agosto-settembre)

A seguito dell'emergenza COVID-19, la validità degli abbonamenti (mensili e trimestrali) scaduti al 31 marzo 2020 è stata prorogata al 30 giugno 2020.

Dal mese di giugno vengono ripristinate le liste di prenotazione e le relative vendite degli abbonamenti (mensili e trimestrali) nei quantitativi previsti dal regolamento, seguendo nuove modalità che consentiranno un afflusso regolamentato allo sportello. Ecco come funziona.

Saranno PRENOTABILI ONLINE, esclusivamente dagli utenti che sono registrati presso lo sportello TEMPOLIBERO:

Abbonamenti per la fascia da € 10 validi in ZCS (per consultare le aree di validità clicca QUI):

- nr. 210 trimestrali

- nr. 30 mensili

- nr. 10 ferroviari trimestrali

- nr. 40 ferroviari mensili

Abbonamenti per la fascia da € 25 validi in ZCS (per consultare le aree di validità clicca QUI):

- nr. 30 trimestrali;

- nr. 5 mensili

Abbonamenti da € 25/mese ovvero € 75 trimestrale validi in ZCS Ospedaliera (per consultare le aree di validità clicca QUI):

- nr. 15 abbonamenti trimestrali

Ogni iscritto può già accedere alla propria area riservata attraverso il portale TEMPOLIBERO cliccando su “ACCEDI AL PORTALE ABBONAMENTI INSOSTA”. E' possibile scaricare e visionare il tutorial cliccando QUI.

Al fine di limitare gli accessi allo sportello TEMPOLIBERO, dal giorno 22 giugno, si invitano gli utenti abilitati, che hanno effettuato la prenotazione online, a concludere l'operazione di acquisto dell'abbonamento, DIRETTAMENTE ONLINE accedendo alla propria area personale, senza recarsi allo sportello.

Esclusivamente a chi non ha la possibilità di completare la procedura di ACQUISTO ONLINE, dal giorno 23 giugno sarà possibile, contattando preventivamente l'ufficio TEMPOLIBERO al numero 0571/544622, fissare un appuntamento per acquistare l'abbonamento prenotato, preferibilmente con carta di debito o carta di credito, limitando pertanto le operazioni con contante.

NOVITÀ

Dalle ore 8:30 alle ore 15:00 di lunedì 22 giugno, saranno invece acquistabili, esclusivamente attraverso PRENOTAZIONE TELEFONICA le quantità residuali di abbonamenti previste per la vendita diretta a sportello.

Le prenotazioni telefoniche al numero 0571/544622 partiranno alle ore 8:30 del giorno 22 giugno 2020 e sostituiranno, per il periodo di emergenza l’acquisto mediante diretto accesso allo sportello. Sarà cura del personale TEMPOLIBERO ricontattare gli utenti al termine della vendita per fissare la data e ora per il ritiro.

Ogni utente, telefonicamente, potrà prenotare al massimo un abbonamento, tra i quantitativi previsti dal Regolamento ZCS, e che di seguito si riepilogano:

- nr. 15 trimestrali validi in ZCS per la fascia da € 10 (per consultare le vie di validità clicca QUI)

- nr. 10 mensili validi in ZCS per la fascia da € 10 (per consultare le vie di validità clicca QUI)

- nr. 5 mensili ferroviari validi in ZCS da € 10 (per consultare le vie di validità clicca QUI)

- nr. 10 trimestrali validi in ZCS per la fascia da € 25 (per consultare le vie di validità clicca QUI)

- nr. 5 mensili validi in ZCS per la fascia da € 25 (per consultare le vie di validità clicca QUI)

- nr. 15 mensili validi in ZCS per auto ibride da € 5 e auto elettriche gratuito (per consultare le vie di validità clicca QUI)

- nr. 5 abbonamenti trimestrali validi in ZCS Ospedaliera da € 25/mese, € 75/trimestre (per consultare le vie di validità clicca QUI)

La semplice prenotazione NON attiva la validità dell’abbonamento. L’abbonamento è valido dalla data di effettiva emissione e ritiro, ovvero dopo il pagamento dell’importo dovuto.

Si ricorda infine che lo sportello TEMPOLIBERO rimane operativo per soddisfare le richieste che pervengono dagli utenti esclusivamente per via telematica e/o telefonica.

Al momento, lo sportello TEMPOLIBERO mantiene i propri orari di apertura al pubblico per le pratiche che abbiano carattere di urgenza ed indifferibilità, mediante accesso ai servizi esclusivamente previo appuntamento telefonico o a mezzo mail. L’accesso è consentito unicamente indossando la mascherina, rispettando tutte le disposizioni di contenimento vigenti.

Si ricordano a seguire i recapiti dello sportello TEMPOLIBERO:

telefono: 0571/544622

segreteria: 0571/1656971

email: empoli@tempolibero.city

Orari di apertura al pubblico e dello sportello telefonico e telematico:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 16:30

- al sabato: dalle ore 9:30 alle 17:00

- escluso i giorni festivi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa