Spaccia mentre è in fila alle Poste, arrestato un giovane

Un 25enne è stato arrestato a Firenze per spaccio e detenzione di droga. Il giovane spacciava eroina in strada, mimetizzandosi tra i clienti in attesa per entrare alle Poste vicino piazza della Libertà. I poliziotti lo hanno bloccato dopo che aveva spacciato due dosi di eroina a un acquirente, italiano. Il giovane, nigeriano, in Italia senza fissa dimora, aveva con sé 15 dosi di eroina e oltre 2mila euro in contanti. Durante le fasi dell'arresto ha provato a scappare trascinando a terra un poliziotto, rimasto lievemente contuso.