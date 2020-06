Trasporto pubblico locale in vista delle scuole, Ingenito e Barbato (FdI): "Agire tempestivamente"

Se sul fronte scuola bisogna attendere le direttive del governo centrale, sui mezzi per raggiungerla la politica locale ha gli strumenti per intervenire tempestivamente e garantire il servizio di trasporto in vista della riapertura delle scuole.

Negli anni abbiamo assistito a sovraffollamenti e disagi per gli utenti che utilizzano gli Autobus per recarsi a scuola o lavoro durante l'anno scolastico, vedendo spesso scene di persone che non sono state fatte salire.

"L'anno scolastico a cui stiamo andando incontro metterà alla prova i servizi di trasporto pubblico del nostro circondario, da sempre in difficoltà per la numerosa richiesta" afferma il Consigliere all'unione Paolo Ingenito.

"Gli autobus, già prima della pandemia, non erano sufficienti a trasportare tutti in sicurezza. Per cui, ci troviamo io ed il mio amico e collega Gianluca Barbato, a interpellare la giunta ed il consiglio dell'unione, per sapere come si vuole procedere".

“Anche l’ipotesi più accreditata, dell’alternanza degli studenti nei plessi scolastici, potrebbe manifestare criticità per quanto riguarda il trasporto pubblico. Il nostro intento è quello di non procrastinare e cercare una soluzione al fine di essere preparati per il nuovo anno scolastico; anche per evitare un eventuale e ulteriore traffico, nelle strade già trafficate in tempi ordinari, il che implicherebbe maggior inquinamento e maggior disagi per chiunque” aggiunge il Consigliere Gianluca Barbato.

Fratelli di Italia afferma con determinazione l'importanza di agire tempestivamente per essere preparati all'anno nuovo, così da non avere problemi ed essere puntuali per rispondere ai primi campanelli d'allarme.

Fonte: Ufficio stampa