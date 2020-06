Trovato con la droga e oltre 400 euro: arrestato giovane a Montevarchi

Un giovane è stato arrestato a Montevarchi, dai carabinieri di San Giovanni Valdarno, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era in compagnia di altri due connazionali nel centro di Montevarchi. Nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri, il giovane è stato trovato in possesso di una dose da un grammo e mezzo di hashish e 430 euro in contanti.

A quel punto è scattata la perquisizione presso l'abitazione del ragazzo, dove i militari hanno trovato altri 90 euro in contanti, 11 dosi di cocaina già confezionate dal peso complessivo di 3 grammi, una dose da quasi un grammo di hashish e il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente oltre ad un bilancino di precisione.

Nell'attesa dell'udienza che sarà celebrata con rito direttissimo, il ragazzo si trova ora agli arresti domiciliari.