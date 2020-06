Uccise i vicini a Sesto Fiorentino, confermato l'ergastolo

Inseguì e uccise con la pistola i vicini di casa a Sesto Fiorentino. I fatti risalgono al 21 ottobre 2018, le vittime furono Salvatore Andronico, 66 anni, ingegnere di Trenitalia in pensione, e il figlio Simone, 31enne, anche lui ingegnere. La corte di appello di Firenze ha confermato in appello la condanna all'ergastolo per l'autore del gesto, Fabrizio Barna, che uccise i vicini perché era infastidito dai lavori di ristrutturazione della loro proprietà, una casa accanto alla sua che da qualche tempo era un cantiere.