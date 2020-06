Uffici postali, Giurlani chiede un ampliamento degli orari per Collodi, Pietrabuona e Vellano

Con una lettera spedita in mattinata, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha ufficialmente chiesto al responsabile territoriale Alfonso La Cava di ampliare l’orario di apertura di almeno tre uffici postali: Collodi, Pietrabuona e Vellano.

Giurlani ha spiegato nella missiva che ci sono state in queste settimane lunghe file in queste filiali e quindi, pur comprendendo tutte le problematiche esistenti, è necessario che le poste abbiano un orario di apertura molto più esteso.

In questo senso si chiede per gli uffici postali di Collodi e Pietrabuona l’apertura al pubblico per tutte le mattine, mentre per Vellano di almeno un giorno in più di apertura nell’arco della settimana .

“Mi sembra che siano richieste alle quali si può rispondere con una approvazione e io mi auguro che la direzione delle poste le accolga e proceda positivamente- dice il sindaco di Pescia Oreste Giurlani-, come ha fatto in queste settimane, aumentando sempre più le possibilità di apertura degli sportelli. Un orario più lungo dovrebbe aiutare a non vedere le file che abbiamo registrato in questi giorni”.