Università via da Empoli, Gandola (FI) porta la discussione in MetroCittà

"La città metropolitana di Firenze intervenga e si faccia carico della vicenda scongiurando la chiusura dei corsi universitari di Empoli e Vinci, a maggior ragione ora visto che l’ente metropolitano finanzierà con ben 2 milioni di euro la costruzione del nuovo compendio della Scuola di agraria presso il polo scientifico di Sesto Fiorentino".

Si è espresso così questa mattina, durante la seduta del consiglio metropolitano, Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia - centrodestra per il cambiamento, intervenendo durante l’approvazione dell’accordo per realizzare la nuova sede del dipartimento di Agraria presso l'area del polo scientifico di Sesto Fiorentino.

"Mantenere i corsi di laurea in pianificazione della città, del territorio e del paesaggio, in ottica e optometria, che coinvolgono circa 500 studenti, deve essere anche un interesse preminente della Città metropolitana. L'ente non può restare a guardare ed anzi deve intervenire convocando l’università e l’unione dei Comuni per valutare se vi siano le possibilità per proseguire l'esperienza che trova la piena soddisfazione degli studenti e del corpo docenti.

In caso contrario - ha proseguito il consigliere metropolitano - chiediamo alla città metropolitana di essere parte attiva e non semplice spettatore circa la possibilità di creare nuovi corsi universitari specifici che trovino maggiore corrispondenza con il tessuto economico locale. Avere sedi universitarie sempre più diffuse sul territorio di tutta l'area metropolitana rappresenta una sfida da perseguire se vogliamo davvero realizzare quella Grande Firenze di cui sovente si parla a parole senza mai darvi alcuna reale concretezza".

Fonte: Ufficio stampa