Usura, Galletti entra nel coordinamento regionale per la prevenzione

"Sono felice per questo nuovo incarico che mi consentirà di dare attivamente un contributo nella lotta all'usura, un fenomeno subdolo e sottovalutato che tuttavia colpisce duramente anche la nostra regione.”

Così Irene Galletti, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, commenta il suo nuovo incarico come componente del Coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura.

"E' soprattutto nei periodi di maggior debolezza sociale che le organizzazioni criminali intensificano le proprie attività, e la crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria ha aumentato fortemente il rischio che imprenditori, ma anche normali famiglie, finiscano nelle mani degli usurai. La Toscana purtroppo non è esente da questo pericolo ed è per questo che è necessario mantenere alta la guardia. Sicuramente sarà la prevenzione la prima arma da mettere in campo, ma servirà anche un attento monitoraggio ed un fitto dialogo tra istituzioni, professionisti e associazioni antiusura, prime sentinelle del fenomeno”.

Fonte: Ufficio Stampa - Irene Galletti