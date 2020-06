Vicenda mascherine, Marcheschi (FdI): "La Regione ritiri immediatamente quelle oggetto d'inchiesta"

“Alla luce delle inchieste di questi giorni oltre alla mia denuncia fatta da settimane, non solo è emerso che le mascherine non sono mai state certificate, a differenza di quanto dichiarato dal Governatore Rossi, ma la cui realizzazione è stata affidata con trattativa diretta, senza alcuna gara, ad aziende che hanno lavorato in modo illegale e in ambienti insalubri. Poiché è evidente che tali dispositivi non servono per la protezione individuale, vanno assolutamente ritirate dalla distribuzione -chiede il Consigliere regionale Paolo Marcheschi- Abbiamo speso oltre 30 milioni di euro per dare ai toscani mascherine non idonee e probabilmente contaminate visto che sono state prodotte in ambienti infestati dai topi. Faccio appello ai sindaci affinché blocchino, nei loro territori, la distribuzione delle mascherine della Regione”.