Affitti, Confartigianato Firenze: "L'accordo fra proprietari e attività economiche può aiutare a far ripartire Firenze"

“Le contrattazioni sono partite già da marzo e devo dire con buoni risultati. Ora si tratta di promuovere buone pratiche in sostegno delle attività commerciali e artigianali grazie a ad un protocollo che rappresenta un utile strumento per far ripartire Firenze, in attesa del ritorno del turismo”. E' quanto dichiarato da Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze che commenta così l’accordo su agevolazioni sui canoni di affitto per sostenere le attività commerciali fiorentine siglato nei giorni scorsi da Prefettura, Guardia di Finanza, Associazione dei proprietari, Associazioni di categoria, Ordine degli avvocati, Ordine dei commercialisti.

L’accordo prevede la creazione di un tavolo operativo in Prefettura con un servizio di mediazione sarà offerto anche dalla Camera di Commercio che tramite le associazioni di categoria lavorerà per trovare nuove intese tra i proprietari dei fondi e gli artigiani (o i commercianti), che occupano piccole botteghe: “Calmierare i canoni di affitto significa incidere su una percentuale importante del bilancio di un’attività - aggiunge Ferretti - l’accordo non dà indicazioni obbligatorie ma rinegoziare gli affitti in questo momento è qualcosa che può fare la differenza e sostenere il tessuto economico della città”.

Fonte: Confartigianato Firenze