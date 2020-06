Per il secondo giorno consecutivo nella Asl Toscana Centro ieri, mercoledì 17 giugno, non sono stati rilevati nuovi contagi da coronavirus. Ieri è stata anche la prima giornata senza decessi. Nelle 24 ore del 16 giugno invece risultava un decesso di una persona a Prato, affetta anch'essa da Covid-19. In tutta la Toscana ieri sono stati registrati 2 casi, 1 decesso e 20 guarigioni.