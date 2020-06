Covid-19: mascherina che si autosanifica, il prototipo di UniSi

Il prototipo di maschera realizzato è dotato di filtri e di uno spazio illuminato attivamente da LED nel campo della lunghezza d'onda UV-C, in modo da sanificare sia l’eventuale droplet in ingresso che quello in uscita.

Il prototipo progettato da Sferatech, spin off nato in seno al dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche, si basa su un'elettronica a basso consumo in grado di alimentare il dispositivo per un intervallo temporale non inferiore alle quattro ore di esercizio continuo. "Questo studio - conclude Mugnaini - offre la possibilità di dotare gli operatori ospedalieri di un dispositivo altamente efficiente in termini di eliminazione della minaccia legata al contagio da Covid-19 e apre nuove strade per la realizzazione di sistemi di sanificazione degli ambienti a basso costo e a basso consumo energetico. Lo sviluppo di questo dispositivo di protezione individuale ci ha permesso di avviare nuovi promettenti rapporti di collaborazione anche con i gruppi di ricerca dell’Università svedese di Halmstad e con il centro di eccellenza ISAT dell’Università tedesca di Coburgo".