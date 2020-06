Covid-19, proseguono le donazioni: nuovo ventilatore polmonare per il San Jacopo

Le donazioni per l’Ospedale San Jacopo proseguono e in questi giorni l’Associazione Alice, il Tennis Club Agliana, il CRAL INPS e la Fondazione ONLUS Pistoia Fuorcivitas hanno consegnato un ventilatore polmonare che è andato in dotazione al reparto di terapia intensiva diretto dal dottor Leandro Barontini. Anche quest’ultimo apparecchio è di ultima generazione.

Le donazioni per l’Ospedale San Jacopo, arrivate dal territorio, stanno sfiorando il milione di euro ed hanno riguardato l’acquisto di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche e dispositivi di protezione individuale per gli operatori.

La dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio, anche a nome della direzione dell’Azienda, ringrazia in particolare l’ultimo gruppo di donatori e nuovamente tutti coloro che nei mesi scorsi hanno contribuito a dotare il San Jacopo di così tante nuove e importanti risorse che nel futuro innalzeranno ulteriormente la qualità complessiva delle prestazioni.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa