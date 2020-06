Dentix, mozione Lega approvata all'unanimità per tutelare i pazienti toscani

Approvata all'unanimità la mozione presentata dalla capogruppo della Lega Elisa Montemagni, che affronta la questione del fallimento della catena odontoiatrica spagnola che in Italia opera con la Dentix Italia srl, che ha 57 ambulatori in Italia e diversi anche in Toscana, tra cui a Lucca, Viareggio, Massa Carrara, Empoli e Prato. Ormai da giorni le sedi sono chiuse, dunque ben oltre l’emergenza Covid, e gli operatori non rispondono ai pazienti.

La mozione presentata dalla consigliera, sottolineando come siano centinaia i pazienti coinvolti nel fallimento e lasciati senza cure e con molti debiti, impegna la Giunta regionale ad attivarsi con il ministero della Sanità “affinché i fallimenti delle catene odontoiatriche cosiddette ‘low cost’ non continuino a ricadere sui pazienti, per i quali è necessario riuscire a trovare delle soluzioni, magari prevedendo investimenti maggiori della sanità pubblica nelle cure odontoiatriche, che restano appannaggio del settore privato”. La mozione di Montemagni, infatti, ricorda un altro recente fallimento di un'altra clinica, con la stessa ricaduta di costi e mancate cure sui pazienti.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa