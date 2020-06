Si annotano trasferimenti e nomine di parroci e vicari parrocchiali nella Diocesi di Firenze, secondo quanto disposto dall'arcivescovo Giuseppe Betori. I cambiamenti entreranno in vigore a partire da settembre 2020. Nell'Empolese Valdelsa don Luca Bolognesi passa da Montelupo Fiorentino a Castelfiorentino. Va in quiescenza il proposto di Montespertoli don Roberto Bartolini.

Vicariato di Antella - Ripoli - Impruneta: don Mario Landi lascia la guida delle parrocchie dei Santi Stefano e Caterina a Pozzolatico e di San Pietro in Jerusalem (San Gersolè) e il suo posto viene preso da don Giulio CIRRI.

Vicariato di Campi Bisenzio: don Marcial Guillermo Gonzalez Araya viene sostituito da don Jikku MATHEW come vicario parrocchiale a Santo Stefano a Campi.

Vicariato di Empoli – Montelupo: in sostituzione di don Luca Bolognesi vicario parrocchiale a San Giovanni Evangelista a Montelupo diventa don Joseph Vishal MACHUNKAL ANTONY.

Vicariato di Firenzuola: don Aldo MENICHETTI sarà il successore di don Carlo Giorgi come parroco di San Giovanni Battista a Firenzuola e amministratore parrocchiale di San Michele a Casanuova.

Vicariato del Mugello: nell’unità pastorale di Borgo San Lorenzo lasciano i due vicari parrocchiali don Antonio Lari e don Matteo Perini, sostituiti da don Francesco ALPI; don Stefano Pieralli finora parroco dell’unità pastorale di Vicchio viene sostituito da don Maurizio PIERI; nella stessa unità pastorale subentra a don Francesco Alpi come vicario parrocchiale don Francis NGONG WAM, proveniente dalla diocesi di Bamenda (Cameroun); don Jean Denis NSALIEN NSWETE diventa parroco di Santa Maria a Dicomano al posto di don Carlo Ballerini; a San Pietro a San Piero a Sieve e a Santo Stefano a Campomigliaio don Daniele CENTORBI subentra come parroco a don Luca Carnasciali; don Cristian Comini finora parroco a San Pietro a Luco di Mugello passa al servizio dell’Ordinariato Militare e gli succede don Marcial Guillermo GONZALEZ ARAYA.

Vicariato di Porta alla Croce: vicario parrocchiale a Sant’Antonino a Bellariva diventa don Biagio MELCHIORRE al posto di don Stefano Mantelli; don Sergio MERLINI viene nominato parroco in solido di Santa Caterina a Coverciano, dove da tempo collabora con il parroco don Luciano Genovese; don Leonardo DE ANGELIS è il nuovo parroco di San Marco Vecchio in luogo di don Leonardo Salutati, mentre don Matteo PERINI sostituisce come vicario parrocchiale nella medesima parrocchia don Leonardo Tarchi.

Vicariato di Porta al Prato: nella parrocchia della Beata Vergine Maria Regina della Pace don Bartolomeo DE FILIPPIS, sacerdote dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, prende il posto di don Francesco Vermigli come vicario parrocchiale; don Daniele Centorbi è sostituito da don Leonardo TARCHI come vicario parrocchiale a San Jacopo in Polverosa; la parrocchia di Santa Lucia alla Sala avrà come amministratore parrocchiale don Claudio FATTORI parroco di San Pietro a Quaracchi.

Vicariato di San Casciano - Tavarnelle - Montespertoli: don Roberto Bartolini va in quiescenza e gli subentra don Carlo BALLERINI come parroco di Sant’Andrea a Montespertoli e San Pietro a San Pietro in Mercato e amministratore parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria Ss.ma a Ortimino; a Santa Caterina a Cerbaia e a San Giovanni in Sugana nonché a San Vincenzo a Torri lasciano il parroco don Giulio Cirri e il vicario parrocchiale don Frédéric Kossi Serge Kogue e la cura pastorale delle parrocchie passa al nuovo parroco don Luca CARNASCIALI.

Vicariato di San Giovanni: a San Lorenzo, dove don Reynold Corcino conclude il suo servizio di vicario parrocchiale per essere nominato parroco, una collaborazione pastorale verrà data da don Leonardo SALUTATI, che è entrato a far parte del Capitolo della Basilica Laurenziana come canonico.

Vicariato di Scandicci: don Stefano MANTELLI affianca come parroco in solido don Marco Calamandrei a San Bartolomeo in Tuto; don Aldo Menichetti lascia la guida pastorale di Santa Maria a Scandicci, di San Martino alla Palma e di San Zanobi a Casignano, parrocchie di cui diventa parroco don Giovanni MOMIGLI, mentre don Antonio LARI ne diventa vicario parrocchiale in luogo di don Jikku Mathew.

Vicariato di Sesto Fiorentino - Calenzano: don Leonardo De Angelis lascia la parrocchia di Santa Lucia a Settimello di cui diventa parroco don Reynold CORCINO; la parrocchia di San Severo a Legri viene invece affidata come amministratore parrocchiale a don Razvan LAURESCU parroco di Santa Maria a Carraia nonché amministratore parrocchiale di San Pietro a Casaglia.

Vicariato delle Signe: don Giovanni PRESTIANNI è il nuovo parroco all’Immacolata Concezione alla Ginestra succedendo a don Fabrizio Poli; don John Bosco Mendonça torna in patria e parroco di San Pietro a Malmantile e di Santa Maria a Marliano diventa don Stefano PIERALLI.

Vicariato della Valdelsa Fiorentina: don Joseph Vishal Machunkal Antony, finora vicario parrocchiale di Santa Verdiana a Castelfiorentino, viene sostituito da don Luca BOLOGNESI.

Altre nomine.

Incarichi e direzioni di uffici nella Curia arcivescovile sono alla scadenza quinquennale. Segnalo i pochi cambiamenti legati a trasferimenti o nuovi incarichi, ma anche all’opportunità di avvicendare quanti hanno compiuto o compiranno gli ottanta anni prima della scadenza del mio mandato episcopale. Queste le nuove nomine: p. Mario SCALICI, parroco di Nostra Signora del Sacro Cuore, è il nuovo Delegato arcivescovile per il Diaconato permanente, compito finora svolto da don Sergio Merlini; don Francesco VERMIGLI diventa Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano al posto di mons. Dante Carolla; don Roberto TEMPESTINI, parroco di San Lorenzo a

Montegufoni e di San Quirico in Collina, sostituisce don Sergio Merlini come Direttore del Centro Missionario Diocesano; a don Giovanni MARTINI (di Mario), parroco di S. Maria al Pignone, viene affidato l’incarico di Direttore dell’Ufficio Diocesano per le Migrazioni e subentra al p. Alessandro Bedin, inviato nella provincia dei Padri Comboniani in Egitto-Sudan; i coniugi Gianluca e Antonella MUGNAINI avvicendano Giuseppe ed Elide Cuminatto come Condirettori del Centro Diocesano di Pastorale Familiare; a don Antonio LARI è assegnato l’incarico di Vice-Direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto; don Francesco MARCHI, parroco della Beata Vergine Maria Madre di Dio al Lippi, viene nominato Collaboratore nell’Archivio Diocesano; il nuovo Delegato arcivescovile per la Vita Consacrata, che prenderà il posto di don Bruno Simonetto, verrà nominato in seguito.

Don Mario LANDI è il nuovo Direttore del Convitto Ecclesiastico, prendendo il posto che fu di don Gabriele Cecchini.

Don Massimiliano Gabbricci lascia l’incarico di Assistente della Comunità Giovanile San Michele, andando a collaborare a San Piero in Palco, ed è sostituito da don Francesco VERMIGLI.

Sacerdoti non italiani tra noi come studenti, che collaborano nelle nostre parrocchie.

Don Luis Cecilia ADU POKU, finora a San Giovanni Battista a Remole o Sieci, passa alla parrocchia della Beata Vergine Maria Regina della Pace.

Questi i sacerdoti non italiani che, concluso l’anno di inserimento presso la Comunità dei Padri Comboniani, vengono come collaboratori nelle parrocchie: don Nidhin KOCHUVEETIL JOSEPH (diocesi di Cochin – India) nell’unità pastorale di Borgo San Lorenzo; don Lambert LIHANE NKOY (diocesi di Lolo – Repubblica Democratica del Congo) nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo a Scarperia; don Kokou Mokpokpo (Eric) AWITOR (diocesi di Aného – Togo) a San Giovanni Ev. a Montelupo; don Cornelius Obumnaeme OKERE (diocesi di Owerri – Nigeria) a San Giovanni Batt. a Firenzuola; don Andreews Evans Ebo OKWAN (diocesi di Kumasi – Ghana) a Santa Maria a Ricorboli; don Dominic Siaw ANTWI (diocesi di Kumasi – Ghana) a Sant’Andrea a Montespertoli; don Albert BAKONU (diocesi di Pala – Tchad) a Santa Caterina a Cerbaia e San Vincenzo a Torri; don Kenneth Chiafie NGWOBELA (diocesi di Bamenda – Camerun) a Santa Maria a Coverciano.

Sacerdoti non italiani che tornano in patria.

Don John Bosco MENDONÇA, membro del nostro presbiterio, ha deciso di tornare in quiescenza in India, dopo essere stato parroco a San Donato in Collina e da ultimo a San Pietro a Malmantile e Santa Maria a Marliano; don Clement Esang NKEREUWEM rientra nella diocesi di Uyo (Nigeria) a conclusione degli studi, durante i quali ha prestato collaborazione a San Michele a Pontorme e poi ai Santi Quirico e Giulitta all’Ambrogiana; don Henry Obinna NWAMADU, conclusi gli studi, torna nella diocesi di Umuhaia (Nigeria), dopo aver collaborato a San Lorenzo a Borgo San Lorenzo, Sacro Cuore di Gesù a Tavarnuzze, San Pietro a Vaglia, SS.mo Crocifisso a Monticelli e Santa Caterina a Coverciano; torna in patria don Alexis BELEMSOBGO (diocesi di Koupela – Burkina Faso), che ha svolto tra noi servizio pastorale come assistente religioso all’Ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli e quindi nelle parrocchie di Sacro Cuore di Gesù a Tavarnuzze, San Bartolomeo in Tuto, Beata Vergine Maria Regina della Pace; don Tomy MANI (Società Oblati del Sacro Cuore) torna in India, dopo aver esercitato servizio pastorale a Sacro Cuore a Campi Bisenzio, Santo Stefano a Campi Bisenzio, Natività di Nostro Signore Gesù Cristo a Lastra a Signa, Santa Verdiana a Castelfiorentino e Santa Maria Assunta a Petrazzi, infine a San Michele Arc. a Grassina.