Emergenza casa, proroga degli sfratti e aumento dei fondi per i contributi

Una proroga degli sfratti per morosità incolpevole fino a settembre 2021, il rifinanziamento dei fondi per contributo all’affitto per far fronte all’aumento delle richieste presentate, la semplificazione e l’accorpamento delle procedure per il sostegno all’affitto. Sono alcune delle richieste contenute in una mozione di Toscana a sinistra che è stata approvata ieri dal Consiglio regionale. “Nei prossimi mesi si prospetta anche in Toscana una grave crisi sociale.

L’emergenza abitativa era già pesante a marzo ma adesso molte famiglie rischiano di perdere la casa come conseguenza della perdita del lavoro. La Regione deve chiedere al Governo e al Parlamento una proroga dell’esecuzione degli sfratti, in modo che nessuno si ritrovi per strada, e aumentare i fondi da destinare al contributo per il pagamento degli affitti per le famiglie in difficoltà. Solo così sarà possibile evitare una crescita esponenziale delle morosità incolpevoli”.

È quanto hanno affermato il candidato presidente della Regione per Toscana a sinistra, Tommaso Fattori e il collega Paolo Sarti dopo l’approvazione dell’atto che chiede alla Giunta di attivarsi sia con la Conferenza Stato-Regioni, che con il Governo e il Parlamento per ottenere la proroga degli sfratti per morosità incolpevole almeno fino a settembre 2021 e più risorse per chi non è in grado di pagare l’affitto a causa dell’emergenza in corso.

“Crediamo anche che sia necessario stilare in tempi brevi un primo elenco degli immobili pubblici inutilizzati e compatibili con finalità residenziali per programmare un aumento del patrimonio di case popolari senza ulteriori consumi di suolo”, hanno aggiunto Fattori e Sarti. L’atto di indirizzo di Toscana a Sinistra chiede inoltre alla Giunta di pubblicare i dati complessivi sulle domande per il contributo affitti del 2019 e del 2020 in modo da comprendere quanto inciderà l’emergenza Covid-19 sulla già grave situazione abitativa ordinaria.

“I centoquaranta milioni di euro stanziati finora dal governo nazionale per tamponare l’emergenza casa sono del tutto insufficienti a fronte di un bisogno che anche in Toscana rischia di triplicarsi se non addirittura di quadruplicarsi rispetto agli anni passati, condannando migliaia di persone e famiglie a subire sfratti per morosità incolpevole”, hanno concluso Fattori e Sarti

Fonte: Gruppo Consiliare Toscana a Sinistra Regione Toscana Ufficio stampa