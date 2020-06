Emergenza Covid, andrai in vacanza? il sondaggio di gonews.it

Arrivati ormai a metà giugno tutti ci troviamo di fronte ad un grande interrogativo, quello delle ferie. Certo, ogni anno quando giunge il momento di pensare alle vacanze iniziamo sempre a progettare, organizzarsi e cercare di far incastrare il lavoro con un po' di meritato riposo. Quest'anno però questa pianificazione ha preso una piega diversa, spesso storta e indecisa, a causa delle conseguenze del Coronavirus. Viaggi già prenotati, magari prima dell'inizio della pandemia, vengono disdetti per la paura e i rischi che ancora sono nell'aria.

Di questo si occupa il sondaggio di gonews.it di questa settimana. Abbiamo chiesto nel centro di Empoli ai passanti se quest'estate sarebbero andati in vacanza o no. Non solo, abbiamo anche domandato se fossero a conoscenza del Bonus Vacanze.

Il Bonus Vacanze è parte del decreto Rilancio emanato dal Governo per far fronte alla crisi provocata dal Covid-19. L'idea alla base del provvedimento è quella di sostenere il settore turistico, colpito duramente dai risvolti economici della pandemia e va in aiuto anche alle persone che vorrebbero partire ma, magari, si trovano in difficoltà. Il Bonus non è ancora attivo, ma partirà dal 1° luglio 2020. Tra poche settimane sarà quindi possibile richiedere il contributo, che arriva ad un massimo di 500 euro a famiglia, 300 euro per le famiglie composte da due persone e 150 euro per i nuclei di una sola persona. Indipendentemente dal numero dei membri, potranno ottenere il Bonus i nuclei familiari con reddito fino a 40mila euro.

Al momento per richiedere il Bonus, che sarà utilizzabile all'80% come sconto e al 20% come detrazione, dovrà essere utilizzata un'app apposita, con accesso tramite Spid o Carta d'identità elettronica.

Viaggio all'estero cambiato con una settimana sul litorale più vicino a casa, maturandi che si organizzano senza prendere gli aerei e chi preferisce, in ogni caso, saltare e rimandare una visita fuori porta al prossimo anno. Insomma, o direttamente o indirettamente alle conseguenze del Coronavirus, le vacanze degli italiani (e non solo) quest'estate saranno diverse. Tra tintarelle sui terrazzi e, forse unico lato positivo, valorizzazione dei propri territori, i cittadini si godranno un po' di relax?

Margherita Cecchin