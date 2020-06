I vigili del fuoco del Comando di Firenze e del distaccamento di Pontassieve stanno intervenendo nel Comune di Impruneta, Via Vecchia di Pozzolatico, all'angolo con Via Aldo Moro, per una fuga di gas. Sul posto anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e personale di Toscana Energia.