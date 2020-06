Giulia Pratelli torna a Liberi Tutti col suo singolo 'da casa'

Una vecchia (ma giovanissima) conoscenza è tornata negli studi di Radio Lady da Irene Rossi per Liberi Tutti. Si tratta della cantautrice Giulia Pratelli.

Toscanissima, ha più volte attirato l’attenzione di grandi professionisti del mondo dello spettacolo. Nel 2013, Giulia partecipa al tour “La mia storia...piano e voce” di Marco Masini, che la sceglie come ospite di ogni serata in tutta Italia. Nel gennaio 2014 approda all’EdicolaFiore, dove Fiorello la accoglie con grande entusiasmo, e si esibisce davanti a grandi nomi come De Gregori, Curreri, Paola Cortellesi. Giulia diventa parte del cast e partecipa ai live show di Fiorello in diretta dall’Edicola, trasmessi su SkyUno e Tv8.

Il 12 maggio 2017 esce l'album "TUTTO BENE", sotto la direzione artistica di Zibba. Nell’autunno 2018 inizia un progetto in omaggio alla musica di Lucio Dalla: lo spettacolo “Come è profondo il mare”, che organizza e porta in giro nei teatri e nei locali insieme a Tommaso Novi, Gio Mannucci, Luca Guidi. Il 17 maggio 2020 esce “Un’altra domenica (canzone a casa)”, brano scritto durante il periodo di quarantena, con il quale si inaugura la nuova collaborazione con Blackcandy Produzioni.

Ecco la video-intervista con Irene Rossi.