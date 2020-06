I vigili del Fuoco del Comando di Firenze, con il supporto dei colleghi di Prato, stanno intervenendo dalle ore 02.10 circa di questa notte, in Via Ponte a Giogoli, per l'incendio di un capannone all'Osmannoro. Sul posto 13 mezzi e 40 unità VF. L'intervento è tuttora in corso e al momento non risultano persone coinvolte. Sul luogo dell'incendio anche il Comandante di Firenze, il comandante vicario e il funzionario di guardia.