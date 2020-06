Gruppo Fratres di San Gimignano, distribuzione gel monouso

Carissimo donatore, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, per noi la giornata del 14 giugno è stato un successo, sotto ogni punto di vista.

Primo perché, dopo tanto tempo di chiusura, era la prima occasione per mettere nuovamente il nostro " banchino " in piazza del Duomo. In seconda battuta abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con la cittadinanza che ha visibilmente apprezzato l'iniziativa, riempiendo il Gruppo Fratres di San Gimignano di complimenti, rafforzati anche dalle notizie uscite sui quotidiani, sia cartacei che online.

Ci ha fatto immensamente piacere rispondere alle domande che ci venivano poste, cercare di chiarire ogni dubbio sulla sicurezza del donatore e l'utilità della donazione di plasma e sangue, specialmente in questo periodo di emergenza e, infine, ben nove sangimignanesi , vincendo timori e paure, hanno chiesto di far parte dell'associazione e fissare già la prima visita per candidato donatore.

Per questo ci pare giusto proseguire su quanto di buono abbiamo intrapreso, proseguendo con la distribuzione delle confezioni del gel monouso, l'incontro con i donatori ed i non donatori, il giorno 20.06.2020 a San Gimignano, loc. Baccanella, nel piazzale antistante al supermercato " COOP ".

Siccome abbiamo veramente bisogno di tutti, la tua presenza sarebbe preziosa per ognuno di noi .

Se fossi disponibile chiamaci:

Silvio 3475369954;

Donato 3470305870;

Fabrizio 3666692311,

Già sappiamo che sarà un'altra bellissima giornata, per questo rinnoviamo i più sinceri fraterni saluti.

Fonte: Gruppo Fratres di San Gimignano