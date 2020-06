Lunedì 22 giugno iniziano i centri estivi a Quarrata

Lunedì 22 giugno iniziano i centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, che dureranno fino a tutto il mese di luglio.

Diverse sono le offerte educative, a seconda della fascia di età.

Per i bambini di 3 anni già iscritti ai nidi d’infanzia comunali è stato attivato il centro estivo “Arcobaleno” presso la struttura educativa di via Lippi.

Per i bambini da 3 a 6 anni che frequentano le scuole per l’infanzia è stato organizzato il centro estivo “Gufo saggio”, che potrà ospitare fino a 75 bambini su quattro plessi: scuola dell’infanzia di Barba (15 posti), scuola dell’infanzia di Catena (20 posti), scuola dell’infanzia di Valenzatico (20 posti), scuola dell’infanzia Luciano Caramelli di via Dante a Quarrata (20 posti).

Sia l’Arcobaleno che il Gufo Saggio saranno attivi dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì, dal 22 giugno al 31 luglio e ad oggi sono riusciti a soddisfare tutte le richieste di iscrizione pervenute. A tutti i bambini sarà distribuita una merenda di metà mattinata. Non è previsto il pranzo.

Per i più grandi, da 6 a 14 anni, lunedì 22 giugno inizierà anche “R-Estate a scuola”, il centro estivo organizzato dall’Associazione Pozzo di Giacobbe e dalla Cooperativa Sociale Gemma nell’ambito del progetto “Welcome” promosso e finanziato dal Comune di Quarrata e dagli Istituti Comprensivi “Bonaccorso da Montemagno” e “Mario Nannini”. L’attività è rivolta a bambine e bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado e si articola in tre turni fissi: il primo, con posti in esaurimento, va dal 22 giugno al 3 luglio, il secondo va dal 6 al 17 luglio, ed il terzo dal 20 luglio al 3 agosto. Questi ultimi due hanno ancora con posti liberi. Le attività si svolgeranno nei locali della scuola primaria di Vignole e della scuola primaria di via Torino per quanto riguarda le scuole primarie, e nella sede del Pozzo di Giacobbe in via Fiume n°53 per le secondarie di primo grado. I turni sono articolati su due fasce orarie: una soltanto la mattina in orario 8.30 – 12.30 ed una soltanto il pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, così da permettere a più bambini possibile di usufruire del servizio.

L’edizione di quest’anno è stata rimodulata secondo le Linee Guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative e sulla base delle successive disposizioni regionali.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa