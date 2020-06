Nuovo look per Palazzo Buonvisi, sede del Liceo Pasaglia di Lucca

Fa nuovamente bella mostra di sé l’imponente facciata di Palazzo Buonvisi in via Fillungo a Lucca. Nei giorni scorsi, infatti, le ditte incaricate dalla Provincia hanno tolto i ponteggi che per diversi mesi hanno coperto la parte anteriore dello storico palazzo che ospita una delle sedi del Liceo artistico “Passaglia”.

I lavori hanno riguardato il restauro dell’intonaco a calce della facciata utilizzando tecniche del ‘500 (il palazzo risale al XVI sec.), la pulizia e il restauro delle ‘cornici’ in pietra delle grandi finestre ai vari piani, il trattamento delle grandi grate di ferro alle finestre al piano terra e, soprattutto, la sostituzione di tutti gli infissi che erano ammalorati con finestre ad alto abbattimento acustico e ad alta efficienza energetica.

“Per questi lavori – spiega il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica nel territorio di Lucca Andrea Bonfanti – la Provincia ha investito 790 mila euro complessivamente tra fondi ministeriali e risorse proprie. Fondi che serviranno anche per l’intervento di restauro e sistemazione della parte retrostante di Palazzo Buonvisi che affaccia sul giardino posteriore e sulle corti. Opere, queste ultime, che cominceranno a giorni e si concluderanno a metà settembre anche se sono lavori sicuramente meno invasivi di quelli già terminati. Dopo aver messo in sicurezza e rifatto le facciate del Liceo classico Machiavelli ora con la sistemazione delle facciate di Palazzo Buonvisi possiamo affermare che due palazzi storici di Lucca hanno un aspetto estetico decisamente migliore e riqualificano anche le zone dove sono ubicati”.

Ricordiamo, infine, che per quanto riguarda le sedi dell’istituto “Passaglia” di Lucca, la Provincia nel 2019 ha sistemato le facciata e gli infissi della sede di Piazza Napoleone, mentre per la sede di via Fillungo era intervenuta per sostituire la centrale termica e per installare un nuovo ascensore che ha aumentato il livello di accessibilità dei fruitori dell’edificio contestualmente alla realizzazione di un nuovo servizio igienico per disabili all’ultimo piano della scuola.

Fonte: Provincia di Lucca - Ufficio Stampa