Parcheggi gratuiti per un'ora per l'aperitivo a Peccioli

La primavera e l’estate ai tempi del Covid hanno coinvolto a pieno ritmo l’Amministrazione comunale di Peccioli con numerose iniziative mirate a sostenere le variegate attività commerciali del centro. L’iniziativa di Rubina Rovini con 4 ristoranti del centro storico volta alla ristorazione di qualità ha permesso di raggiungere due risultati: offrire nuovi spazi con gazebo adiacenti ai ristoranti e offrire l’opportunità di crescere e di migliorare le proprie competenze nel campo della ristorazione sotto tutti i punti di vista: qualità, immagine, marketing e comunicazione.

La piazza del Centro Storico ha subito un restyling con nuove piantumazioni, vasi, ed è stato predisposto un ombrellone sulla pedana per permettere di vivere il cuore pulsante del paese anche nelle ore più calde; qui, si potrà godere dell’ombra e della musicalità di un pianoforte che si farà sentire al calar della sera, quando alcune associazioni proporranno in piazza tre giorni a settimana, martedì, venerdì e domenica, aperitivi con tutte le precauzioni disposte dal Covid. Mentre questa novità continua il suo percorso fino al termine dell’estate, Belvedere Spa di concerto con l’Amministrazione comunale ha attivato l’iniziativa Per il tuo parcheggio in centro usa il parcheggio multipiano: la prima ora è gratis!

I cittadini e i turisti avranno la possibilità, in un momento più critico come questo, di usufruire delle attività commerciali del centro storico parcheggiando comodamente e gratuitamente per una intera ora al multipiano, senza creare traffico ma generando combustibile alle attività del centro.

Fonte: Comune di Peccioli