Buongiorno oggi ringrazio Irene Rossi la mia amica e compagna di lavoro, la sentite tutti i pomeriggi, tranne il mercoledì salvo eccezioni, su Radio Lady con il suo programma Liberi Tutti. Irene ha cucinato insieme al suo compagno Francesco, per questo ringrazio anche lui, la Pizza semi-integrale a due gusti.

Le foto mi sono state gentilmente date da Irene, ha scattato alcuni passaggi della ricetta con le foto finali, ho proprio l'acquolina in bocca dal momento che un bel pezzo di pizza lo mangerei volentieri.

Irene e Francesco hanno farcito la loro pizza una metà con pomodorini e rucola e l'altra con wurstel, ma voi potete farcirla con gli ingredienti che più vi piacciono come: salamino, funghi, cipolle, olive, acciughe, melanzane, insomma le varietà sono tante a voi la scelta.

Pizza semi-integrale due gusti

Impasto:

250 gr di Farina 00

250 gr di farina tipo 2

300 ml di acqua

35 gr di olio

Un cucchiaino di Lievito secco

10 gr di sale

Condimento:

Würstel

Mozzarella di bufala

Rucola

Pomodorini

Versate la farina, l’acqua, l’olio, il lievito e sale in una ciotola e mescolare fino ad ottenere un impasto abbastanza omogeneo. Lasciare riposare per 24 ore l’impasto coperto da un canovaccio e preferibilmente in un luogo chiuso. Stendete la pasta grossolanamente in una teglia con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi (molte ricevette suggeriscono temperature più alte ma noi l’abbiamo cotta lentamente) per circa 10 minuti la base, dopodiché condire e lasciate cuocere per altri 10 minuti. Condire a piacere. Noi abbiamo messo la mozzarella di bufala sfilacciata (precedentemente asciugata se no è troppo acquosa), per metà pomodorini ciliegino conditi con olio e sale e tagliati a metà e foglioline di rucola fresca (coltivata in terrazza), e per metà würstel.

Irene Rossi e Francesco da Campi Bisenzio

