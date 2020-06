Quattro arresti tra Pisa e Cascina per droga e divieto di dimora

A Coltano di Pisa, nella scorsa notte, i carabinieri hanno arrestato un 26enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari della Sezione Operativa e delle stazioni di San Giuliano Terme e Tirrenia hanno controllato l’uomo mentre era intento a cedere cocaina ad alcuni giovani. Una volta perquisito, è stato sorpreso in possesso di 22 involucri con 37 grammi di cocaina, della somma di 110 euro e di due coltelli a lama fissa. Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e verrà giudicato stamane con rito direttissimo.

Sempre a Pisa è finito in manette anche un 25enne, per aggravio della misura del divieto di dimora dopo numerose violazioni. L'ordinanza di custodia in carcere ha fatto sì che i militari del Radiomobile trasferissero il giovane al Don Bosco di Pisa.

Altri arresti per droga anche a Cascina, con un 26enne e un 47enne nei guai. Il più anziano è stato trovato dai carabinieri della locale stazione. Il tribunale aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione di stupefacenti. Quando sono andati a cercarlo, hanno trovato anche il 25enne con 25 g di marijuana, una bilancina di precisione e la somma di quasi 500 euro. L'arresto è stato automatico, ora si trova ai domiciliari mentre il 'collega' è in carcere.