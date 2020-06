Raccolta differenziata in periferia: le novità scattano dal 6 luglio

La nuova raccolta differenziata della periferia di Lucca diventa realtà. Dal 6 luglio, infatti, in tutto il territorio lucchese il vetro dovrà essere conferito separatamente dal multimateriale leggero, ovvero dagli imballaggi di plastica e alluminio.

Una mini-rivoluzione anticipata dall’introduzione dei Garby in centro storico, che prevedono già questa separazione, e presentata stamani, nel corso di una conferenza stampa, dall’assessore comunale all’ambiente, Francesco Raspini, e dal presidente e dalla dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Matteo Romani e Caterina Susini.

Due le novità principali: la prima, il vetro andrà conferito in modo separato dalla plastica e dall’alluminio. L’attuale bidoncino verde utilizzato per il multilaterale dovrà essere dedicato esclusivamente al vetro (che va conferito sfuso), mentre il multilaterale leggero andrà gettato nel sacchetto giallo, in consegna proprio in queste settimane da Sistema Ambiente. Nel nuovo calendario ci sarà un giorno dedicato al vetro e un giorno diverso dedicato invece al multilaterale leggero. La seconda novità riguarda invece l’introduzione di tre diversi calendari (giallo, rosso e blu), uno per macro-area, diversi sia nei giorni dei ritiri sia negli orari. Una scelta, quest’ultima, fatta per tutelare l’impianto di Sant’Angelo, che, grazie all’ottimizzazione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, non si troverà più sovraffollato di materiali nello stesso momento.

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ASSIMILATE. Sono in consegna alle utenze domestiche e non domestiche assimilate i kit per la nuova raccolta differenziata, composti da eco-calendario, tre diversi per le tre zone in cui è stato diviso il territorio, e sacchetti gialli sufficienti per 6 mesi. Dal 6 luglio all’interno dei sacchetti dovranno essere gettati tutti gli imballaggi in plastica e alluminio, come bottiglie, flaconi, lattine, pellicole, cassette ortofrutta in plastica e contenitori in tetrapak; nel bidoncino verde, attualmente utilizzato per il multimateriale, invece, dovrà essere conferito il vetro sfuso, senza sacchetti di alcun tipo.

Per consentire una raccolta più efficiente la periferia di Lucca è stata divisa in 3 zone, con tre ecocalendari dedicati.

La zona gialla comprende San Vito, Arancio, San Filippo, San Pietro a Vico, San Cassiano a Vico, Ss. Annunziata, Picciorana, Tempagnano, Antraccoli, Ponte San Pietro, Santa Maria a Colle, Nozzano San Pietro, Nozzano Castello, Castiglioncello, Balbano, Arliano, Maggiano, San Macario in Piano, San Macario in Monte, Farneta, Formentale, Chiatri, Stabbiano, Piazzano e Vecoli. In queste zone il rifiuto indifferenziato sarà ritirato il lunedì, con l’aggiunta del giovedì solo per quelle utenze che hanno fatto richiesta del conferimento aggiuntivo per pannoloni e pannolini; l’umido il martedì e il venerdì e la carta il mercoledì. Il giovedì sarà il giorno dedicato al multimateriale leggero e il sabato al vetro. In questa zona i ritiri avverranno di pomeriggio, per cui sarà possibile esporre i rifiuti dalle 6 ed entro le 12.30 del giorno di ritiro.

L’ecocalendario rosso, invece, interessa i quartieri di Nave, Sant’Anna, Sant’Angelo in Campo, San Donato e San Marco. In quest’area i rifiuti saranno ritirati la mattina secondo quest’ordine: il lunedì è il giorno dell’umido, che viene ritirato anche il giovedì; il martedì sarà dedicato alla carta mentre il mercoledì toccherà all’indifferenziato, con l’aggiunta del sabato pomeriggio solo per quelle utenze che hanno fatto richiesta per conferire pannoloni e pannolini. Multimateriale leggero e vetro saranno ritirati rispettivamente il venerdì e il sabato mattina. In queste zone i rifiuti possono essere esposti dalle ore 20 del giorno precedente ed entro le ore 6 del giorno del ritiro. Per quanto riguarda pannoloni e pannolini, invece, il sacco va esposto dalle 6 ed entro le 12.30 del giorno di ritiro.

La zona blu, infine, comprende Carignano, Pieve Santo Stefano, Castagnori, Torre, Gugliano, Mutigliano, San Martino in Vignale, Sant’Alessio, Monte S. Quirico, Arsina, Cappella, Mastiano, Aquilea, Piaggione, Gignano, Piazza di Brancoli, Pieve di B., San Giusto di B., San Lorenzo di B., Sant’Ilario di B., Ombreglio, Deccio di B., Tramonte, Palmata, Ciciana, San Pancrazio, Saltocchio, Ponte a Moriano, San Gemignano, Sesto di Moriano, S. Stefano di M., San Lorenzo di M., San Cassiano di M., San Quirico, San Michele di M., Mammoli, San Concordio di M., Cerasomma, Montuolo, Fagnano, Meati, Gattaiola, Pozzuolo, Vicopelago, San Michele in Escheto, Massa Pisana, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria Del Giudice, Pontetetto, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano e San Concordio. Ecco il calendario dei ritiri, che avverranno la mattina: il lunedì è il giorno del vetro, il martedì quello del multimateriale leggero, mentre il mercoledì e il sabato sarà ritirato l’umido. La carta sarà portata via il giovedì mentre il rifiuto indifferenziato sarà ritirato il venerdì mattina, con l’aggiunta del martedì pomeriggio solo per le utenze che hanno fatto richiesta del ritiro aggiuntivo per i pannoloni e pannolini. Anche in queste zone l’esposizione dei rifiuto dovrà avvenire dalle ore 20 del giorno precedente ed entro le ore 6 del giorno del ritiro. Per pannoloni/pannolini il sacco va esposto dalle 6 ed entro le 12.30 del giorno del ritiro.

In ogni zona, gialla, rossa e blu, la raccolta viene effettuata dal lunedì al sabato, anche nei giorni festivi infrasettimanali, tranne la domenica.

UTENZE NON DOMESTICHE. La novità riguarderà anche le utenze non domestiche vere e proprie (ristoranti, esercizi commerciali, grandi punti vendita, strutture ricettive, cliniche, strutture per anziani ecc): anche loro, dal 6 luglio, dovranno conferire in modo separato il vetro dalla plastica e l’alluminio. Sono in corso le operazioni di consegna alle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale dei nuovi bidoni carrellati, degli appositi sacchetti e del relativo, nuovo, calendario.

Calendario giallo (i ritiri vengono effettuati nel pomeriggio): rifiuto urbano residuo (indifferenziato) il lunedì; umido il martedì, venerdì e sabato; carta e cartone il mercoledì e il sabato; multimateriale leggero il lunedì e il giovedì; vetro il mercoledì e il sabato. Orari di esposizione: dalle 12 alle 13 del giorno indicato.

Calendario rosso: rifiuto urbano residuo (indifferenziato) il mercoledì mattina; umido il lunedì e il giovedì mattina e il sabato pomeriggio; carta e cartone il martedì mattina e il venerdì pomeriggio; multimateriale leggero il martedì pomeriggio e il venerdì mattina; vetro il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. Orari di esposizione: per la mattina, dalle 20 del giorno precedente ed entro le 6 del giorno del ritiro; per il pomeriggio, dalle 12 alle 13 del giorno indicato.

Calendario blu: rifiuto urbano residuo (indifferenziato) il lunedì mattina; umido il lunedì pomeriggio e il mercoledì e il sabato mattina; carta e cartone il lunedì pomeriggio e il giovedì mattina; multimateriale il martedì mattina e il venerdì pomeriggio; vetro il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio. Orari di esposizione: per la mattina, dalle 20 del giorno precedente ed entro le 6 del giorno del ritiro; per il pomeriggio, dalle 12 alle 13 del giorno indicato.

IL NUOVO KIT. Sono ancora in consegna i sacchetti gialli sufficienti per 6 mesi alle utenze domestiche e non domestiche assimilate. Una volta terminati, i cittadini potranno ritirare la nuova fornitura direttamente alla sede di Sistema Ambiente o in uno qualsiasi dei centri di raccolta presenti sul territorio del comune di Lucca. In alternativa, le utenze possono lasciare un biglietto sopra il sacchetto o sopra il bidone o chiedere i nuovi sacchetti direttamente all’operatore.

Chi non avesse ricevuto il nuovo kit, potrà andare a ritirare il materiale direttamente nella sede di Sistema Ambiente (Borgo Giannotti), a partire dal 29 giugno, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, oppure nei centri di raccolta presenti sul territorio comunale secondo questi orari: S.Angelo in Campo, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18; Monte San Quirico, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Mugnano, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pontetetto, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. Alla sede di Sistema Ambiente e nei centri di raccolta, inoltre, sempre a partire dal 29 giugno, è possibile sostituire i bidoncini rotti.

Non potendo organizzare assemblee pubbliche, Sistema Ambiente, insieme con l’amministrazione comunale, ha deciso di promuovere tre momenti televisivi in diretta su NoiTv (canale 10), per guidare al meglio i cittadini e rispondere a tutte le loro domande. Gli appuntamenti sono mercoledì 24 giugno, ore 21, mercoledì 1 luglio, ore 21, e giovedì 9 luglio, ore 21.

PILLOLE AMBIENTALI - INFORMAZIONI DA TENERE BENE A MENTE.

Il vetro è il materiale ecologico per eccellenza, non è inquinante ed è riutilizzabile per un numero illimitato di volte: per far questo, però, deve essere puro, cioè non contaminato da altri materiali (cristalli, ceramiche, umido, specchi, plastica, alluminio, pirex o lampadine). Ecco perché è importante conferirlo sfuso (senza sacchetti e senza altri materiali), dopo essere stato opportunamente lavato.

Se viene abbandonato, una bottiglia di vetro impiega fino a 400 anni per decomporsi nel terreno (1000 in mare).

Il multimateriale leggero (plastica e alluminio) va conferito dopo essere stato opportunamente lavato. Le bottiglie di plastica vanno schiacciate orizzontalmente e non vanno chiuse: i tappi devono essere buttati da soli. Se abbandonate, una bottiglia o un sacchetto di plastica impiegano tra i 100 e i 1000 anni per degradarsi nel terreno (in mare si arriva a 1000 anni). L’alluminio impiega da 10 a 100 anni per degradarsi nel terreno (nel mare fino a 500 anni).

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; pagina Facebook; canale Instagram: Sistema Ambiente Lucca.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa