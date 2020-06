Rimandata a giugno 2021 la Fiera di Sant’Antonino

A causa dell'emergenza COVID-19, l'Amministrazione comunale aveva deciso che la Fiera di S.Antonino, che per tradizione si svolge a giugno, si sarebbe svolta nel mese di settembre 2020.

Verificata, però, la concomitanza, nel mese di settembre, con altri eventi e manifestazioni ai quali prenderanno parte anche gli stessi operatori commerciali, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno rinviare nuovamente la Fiera spostando questa volta l’appuntamento direttamente al prossimo anno nei consueti giorni di giugno nel rispetto della tradizione e delle origini della fiera stessa.

Si conferma in ogni caso che le domande presentate quest'anno verranno mantenute ferme per l’edizione 2021 e che comunque verranno riaperti i termini per permettere di presentare la domanda di partecipazione anche a coloro che non lo avessero fatto quest’anno.

Appuntamento dunque a sabato 12 e domenica 13 giugno 2021

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa