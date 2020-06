Rimborsi e riduzioni sulle tariffe scolastiche a Barberino Tavarnelle

Il Comune di Barberino Tavarnelle adotta alcune soluzioni anticrisi a sostegno delle famiglie interessate dal pagamento delle tariffe a domanda individuale nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Rimborsi e riduzioni per i servizi scolastici sospesi o fruiti solo in parte. È una delibera della giunta Baroncelli a stabilire nuovi strumenti e modalità di sostegno economico a favore delle famiglie. Il provvedimento si articola su due fronti: il rimborso delle quote già versate per la parte non fruita, a causa della sospensione del servizio determinato dalla pandemia, e le riduzioni tariffarie sui servizi erogati in parte. Gli ambiti sui quali l'amministrazione comunale interviene sono il prescuola, il postscuola e il trasporto scolastico.

"Abbiamo pensato sia alle famiglie che avevano già versato la somma che spettava loro, disponendo il rimborso della quota parte non fruita, - dichiara l'assessore alle Politiche educative Marina Baretta - sia a coloro che devono ancora effettuare il pagamento e che usufruiranno di una considerevole rimodulazione della tariffa". Per quanto riguarda il pagamento della seconda rata, relativa ai servizi prescuola, postscuola e trasporto scolastico, in scadenza a metà marzo, le famiglie dovranno versare soltanto il 23% della quota complessiva, cifre che oscillano a seconda degli indicatori reddituali Isee. Le fatture che sono state emesse e che le famiglie hanno ricevuto saranno annullate per poi essere sostituite dai nuovi bollettini indicanti le tariffe corrette, in base alle riduzioni stabilite.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino