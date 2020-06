Rsa Remaggi riparte dopo i zero contagi: il bilancio 2019

ASP Remaggi di Cascina si avvicina alla tanto auspicata “ripartenza nazionale” senza aver annoverato nessun caso di positività Covid-19 nella propria struttura a differenza, purtroppo, di quanto accaduto in altre strutture sanitarie. E’ pertanto pronta ad allinearsi alle direttive di riapertura alle visite agli ospiti, che alle prime avvisaglie del Coronavirus sono stati tempestivamente isolati dal contatto esterno e protetti per tutto il periodo critico.

“Queste grandi rinunce, che hanno dovuto sostenere sia gli ospiti che i familiari, hanno portato risultati positivi grazie anche all’impegno, ai sacrifici e alla dedizione quotidiana da parte del personale Remaggi che, con la loro professionalità, hanno saputo rispondere traghettando tutti nella fase 3” afferma la direttrice Elisabetta Epifori. “L’altro risultato importante è il bilancio 2019 dell’azienda che ha chiuso in utile. Un risultato che consolida quanto avviato negli ultimi 3 anni, migliorando addirittura significativamente le previsioni iniziali. E’ il risultato frutto dell’impegno profuso da parte di tutti. Il personale, con il quale sono state condivise strategie e obiettivi comuni, ha colto tutte le opportunità senza mai risparmiarsi e garantendo un servizio di qualità, seguendo fattivamente le direttive di efficientamento della struttura”.

Il Consiglio di Amministrazione, attraverso le dichiarazioni del suo Presidente, Daniele Scotto, esprime soddisfazione per il risultato di bilancio oltre le aspettative con un utile di esercizio poco sopra i 102 mila euro a fronte di 41 mila euro del 2018 (+249%), in crescita anche i ricavi (+41.563,00€) e in diminuzione i costi (-17.680,00€). Fino al 2016 invece il bilancio chiudeva in perdita.

Inoltre, nella fase 2 sono state effettuate le prime selezioni per assunzioni di personale, infermieri, animatori e un amministrativo, che vanno a configurare e completare al meglio l’organizzazione dell’Azienda”. Il consigliere Sauro Giuntini, che siede nel CdA da settembre 2016, esprime soddisfazione per gli impegni presi e i risultati raggiunti. In particolare la significativa riduzione dell’indebitamento bancario, quasi dimezzato, unitamente a poste di bilancio che avranno effetti positivi sui prossimi esercizi, pone solide basi per lo sviluppo dell’azienda.

Il sindaco f.f. Dario Rollo, che ha da sempre seguito le società partecipate del comune di Cascina, si congratula con gli amministratori, la direttrice e tutto il personale della struttura. “Esprimo grande soddisfazione per i risultati sanitari (nessuna quarantena nè caso positivo Covid-19 registrato) ed economici. Questi ultimi ci permettono di ripianare il deficit di bilancio ereditato e programmare importanti investimenti nel prossimo futuro. L’attuazione del progetto per il trasferimento della farmacia comunale di Titignano all’interno della struttura Remaggi, con annessi studi medici, ne è un esempio. I conseguenti impatti positivi in termini di relazione territoriale, con la riqualificazione della struttura e dell’offerta dei servizi nell’area, si sommano anche alla programmazione di ampliamento della ricettività della struttura con ulteriori quattro posti letto entro l’anno ed agli investimenti strutturali per lavori manutentivi. L’impegno quotidiano sin dal nostro insediamento sta portando risultati concreti a vantaggio dell’intero territorio. Continueremo su questa strada” conclude Rollo.

Fonte: Comune di Cascina