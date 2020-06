Si riparlerà di moschea in Consiglio comunale a Pisa

Fissata, questa mattina, dalla conferenza dei capigruppo consiliari, l’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale che si terrà martedì 23 Giugno, dalle 14,30 alle 19,30 (in presenza) presso la Sala Delle Baleari di Palazzo Gambacorti. Prevista, come di consueto, la diretta streaming. Veniamo all'ordine del giorno. Dopo alcune comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, la seduta proseguirà, dopo una relazione introduttiva del Sindaco di Pisa, Michele Conti, con la discussione e la relativa votazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019. Successivamente, dopo alcune interrogazioni ed interpellanze i consiglieri comunali si confronteranno, per iniziativa di vari consiglieri comunali – primo firmatario il consigliere Francesco Aletta (Diritti in Comune) - sulla questione della variante Stadio e sulla vicenda della Moschea, al centro, com'è noto, del dibattito cittadino già da alcune settimane.

Infine, i consiglieri comunali discuteranno anche di alcune mozioni come quella del consigliere Matteo Trapani (Pd) per delle misure integrative ai buoni spesa, o come quella che dice no all'aeroporto di Peretola del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) o come quella, infine, per l’istituzione dei voucher per lo svolgimento delle attività sportive presentata dai consiglieri comunali Giulia Gambini (prima firmataria), Francesco Niccolai e Maurizio Nerini, tutti del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – Pisa nel cuore.

La prossima seduta del consiglio Comunale si terrà martedì 30 Giugno.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa