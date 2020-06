Spaccio piazza dei Cavalieri a Pisa, denunciato un giovane

Spaccio piazza dei Cavalieri a Pisa. Il personale di polizia è riuscito, con l’ausilio del dispositivo delle telecamere di sorveglianza, a individuare nei pressi dell’edicola la presenza di tre cittadini, successivamente identificati in un 24enne originario del Senegal, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti; un 32enne, con precedenti per reati di stupefacenti e contro il patrimonio e un 34enne, entrambi originari del Bangladesh, intenti a svolgere attività risultata sospetta agli operatori. L’attività di perquisizione ha consentito di trovare 11 grammi di marijuana in possesso del 24enne. Il giovane è stato denunciato per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente, mentre la posizione dei cittadini del Bangladesh è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura.