Sr69, Lega: "Mancata programmazione dei lavori"

"Con l’atto relativo alla Strada regionale 69 "Di Valdarno", la Città Metropolitana avrebbe stanziato 412.000 euro di risorse per la manutenzione", ma per Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa, consiglieri metropolitani della Lega nel Gruppo del Centrodestra per il cambiamento, ed Elisa Tozzi, Consigliera regionale dell'Anci e Consigliera comunale di Reggello, "quest'atto non è altro che l’ennesima dimostrazione della assoluta superficialità con la quale nelle ultime settimane abbiamo, nostro malgrado, appreso essere gestite le risorse pubbliche".

Dagli atti e dal parere del Collegio dei revisori dei conti "risultano la mancata programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con sforamento del budget 2019, un inefficace rapporto con l'ente proprietario ed il ricorso al debito fuori bilancio. Non siamo, dunque, minimamente di fronte ad investimenti programmati".

Fonte: Ufficio stampa