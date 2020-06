Taglio alberi Viale 4 novembre, quasi 500 No nel sondaggio di gonews.it

Per i lettori di gonews.it la decisione sembra essere una: i tigli in viale IV Novembre a Empoli non si tagliano. A dichiararlo è la grande maggioranza di No espressi nel sondaggio lanciato la scorsa settimana.

Il 77, 93% (498) dei voti infatti scuote la testa da destra a sinistra sull'abbattimento degli alberi che tanto ha fatto discutere nell'ultimo periodo, trascinando anche lungo il viale i manifestanti, contro il taglio. Il 22,07% (141) invece ha votato Sì, forse per motivi di sicurezza o, a questo punto, di ideali diversi.

In ogni caso chi ha cliccato sul No o, chi si è riversato sul viale dietro la stazione abbracciando un tiglio venerdì scorso, può al momento stare tranquillo. La notizia che probabilmente ha calmato le acque movimentate degli ultimi 10 giorni è quella annunciata domenica scorsa dall'amministrazione empolese: il taglio degli alberi è al momento sospeso, in attesa del parere della Soprintendenza.