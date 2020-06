Siena-Perugia-Firenze, nasce l'asse turistico

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi ha riunito in video conferenza l'assessore al commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli, l'assessore al turismo di Perugia Gabriele Giottoli, l'assessore alla cultura di Perugia Leonardo Varasano, il presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia, il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni, il direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria Marco Pierini, l'assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli, Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi, David Bellini presidente comunale di Confesercenti Siena, Roberto Maestrini responsabile Area senese di Confesercenti, Daniele Pracchia direttore generale di Confcommercio Siena e Luisella Bartali responsabile turismo di Confcommercio Siena.

Una riunione per dare il via ad una promozione turistica ad hoc per le città di Siena, Firenze e Perugia con il cui sindaco Romizi già vi erano stati altri colloqui.

Verranno adesso creati dei tavoli operativi fra tutti i soggetti coinvolti, gli assessori svolgeranno un ruolo di regia, le associazioni di categoria lavoreranno in sinergia con i Comuni per dare forza al progetto e i responsabili dei musei delle città coinvolte da oggi saranno in diretto contatto, il tutto per formulare e valorizzare dei pacchetti di offerta competitivi da proporre ai turisti al fine di migliorare l'appeal di queste tre destinazioni e soprattutto con lo scopo di allungare la permanenza dei turisti nei nostri territori, creando una vera e propria asse turistica Siena-Firenze-Perugia.

Il sindaco De Mossi incontrerà a Siena nei prossimi giorni i direttori Schmidt e Pierini lo accompagnerà a visitare la mostra allestita al Santa Maria della Scala “Oltre la profezia Sergio Vacchi 1952-2006”. Sarà un'ulteriore occasione per fare il punto su questo progetto.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa