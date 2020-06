Aggrediscono autista e controllore del bus, denunciati a Montecatini

Due persone denunciate dai carabinieri della Radiomobile per interruzione di pubblico servizio, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Una invece denunciata per lesioni dai carabinieri della stazione di Buggiano.

L’autista ed il controllore della linea Pescia-Lamporecchio sono stati letteralmente aggrediti, a Montecatini, da una donna 25enne di origine casertana ma residente a Massa e Cozzile e dal suo accompagnatore, un rumeno 28enne con lei convivente. I due, entrambi con precedenti penali, sorpresi a viaggiare senza biglietto, alla richiesta di fornire i documenti per il verbale di contravvenzione, hanno iniziato a offender e minacciare il controllore 54enne arrivando a percuoterlo. Solo il pronto intervento di una pattuglia del Norm di Montecatini ha permesso di ristabilire la calma e, fatti scendere i due “portoghesi” far ripartire il mezzo seppur con oltre 40 minuti di ritardo, da cui la denuncia anche per interruzione di pubblico servizio.

I Carabinieri della stazione di Buggiano hanno invece denunciato per lesioni personali, dopo aver indagato per alcuni giorni al fine di identificarlo, un 29enne argentino residente a Buggiano. L’uomo, nella serata del 10 giugno passato, aveva aggredito con calci e pugni un 28enne albanese provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dal pronto soccorso dell’ospedale di Pescia. I due, entrambi con precedenti, hanno discusso per futili motivi.