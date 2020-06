Alluvione novembre 2019, Sostegni (PD): "Si sblocchino le risorse"

«La Regione si attivi velocemente presso il Governo affinché, oltre alle risorse già destinate alla copertura degli interventi urgenti per portare soccorso e assistenza alla popolazione, per la rimozione delle situazioni di pericolo e per il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture, si possa giungere all’assegnazione dei finanziamenti per i danni subiti dalle attività produttive e dai privati nei territori coinvolti dalle alluvioni di novembre 2019».

A chiederlo, in una mozione presentata in Consiglio regionale, il consigliere PD Enrico Sostegni, sollecitando «una pronta risposta soprattutto ai tanti imprenditori che anche nel nostro territorio, l’Empolese Valdelsa, hanno subito danni ingenti alle loro attività».

«La Regione – aggiunge Sostegni – si è finora dimostrata pronta nel dare risposte ai territori colpiti, e proprio nei giorni scorsi ha emesso un’ordinanza che approva il primo stralcio degli interventi urgenti relativi ai danni subiti in Toscana in seguito all’eccezionale ondata di maltempo dello scorso novembre 2019, più di 17 milioni di euro che andranno a finanziare gli oltre 400 interventi effettuati in tutti i comuni interessati dall’ondata di maltempo».

«Adesso – conclude il consigliere – è opportuno sbloccare velocemente le risorse anche per gli imprenditori e per i tanti cittadini che da mesi attendono un aiuto concreto per poter alleviare i disagi subiti, ancor più dopo l’emergenza coronavirus che ha ulteriormente aggravato la condizione di tante categorie produttive».

Fonte: Ufficio stampa