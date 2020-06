Anche a Montelupo attivi i centri estivi per i bambini di età 0-3 anni

Tanti genitori lo hanno chiesto a più riprese, finalmente si apre la possibilità di effettuare i centri estivi per i bambini da 0 a 3 anni, a seguito di un'ordinanza della Regione Toscana.

Possono essere accolti solo i bambini già iscritti e frequentanti i servizi educativi del territorio comunale. Al momento i nidi l'Angolo Azzurro e Fate e Folletti hanno dato la disponibilità all'attivazione dei centri estivi.

I servizi educativi 0-3 pubblici sono invece impossibilitati nella realizzazione di queste attività a causa dei lavori di messa in sicurezza della struttura, che non consentono la fruizione degli spazi esterni (indispensabili per lo svolgimento dei centri estivi).

Ovviamente tutte le attività dovranno essere svolte seguendo le indicazioni di tutela dettare dalla Regione Toscana.

«Si tratta di una bella opportunità che si concretizza - afferma l'assessore alla scuola Simone Londi - sia per i bambini e le famiglie, sia per le attività che sono rimaste chiuse per molto tempo»

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa