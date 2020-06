Auto investe capriolo su Autopalio, illeso conducente

La scorsa notte un'auto ha travolto un capriolo sull'Autopalio, nel tratto compreso tra Poggibonsi e San Donato in Poggio in direzione Firenze.

L'animale è saltato all'improvviso sulla strada in un tratto con restringimento di carreggiata, e il conducente della vettura, rimasto illeso, non ha potuto fare nulla per evitarlo. L'animale è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polstrada e il tratto è stato chiuso al traffico per le operazioni di pulizia del manto stradale. Ingenti i danni alla vettura. Tanto spavento, ma nessuna conseguenza per l'automobilista: "Non è la prima volta che mi capita - racconta - e adesso la mia auto è distrutta". "Mi appello alla Regione - aggiunge -, perché occorre trovare un modo per contenere questi animali".