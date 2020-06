Aveva commesso una serie di furti alla stazione SMN di Firenze: arrestato 24enne

La polizia ferroviaria di Firenze S.M.N. ha arrestato un ventiquattrenne italiano, senza fissa dimora, poiché colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze. In particolare, il giovane, già sottoposto all’obbligo di firma per altri reati a cui non aveva mai ottemperato, è stato identificato quale l’autore di una serie di furti commessi negli ultimi 20 giorni all’interno di alcuni esercizi commerciali dello scalo ferroviario. Grazie all’accurata attività investigativa della Polfer, il Tribunale di Firenze ha aggravato la preesistente misura della presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il ragazzo, dopo essere stato rintracciato all’interno della stazione, è stato associato presso la Casa Circondariale di Sollicciano.