Aveva ingeriti ovuli con 180 g di eroina, arrestato a Prato

Aveva ingerito quasi 200 grammi di ovuli di eroina: è stato arrestato un 22enne nigeriano per detenzione ai fini di spaccio lo scorso 17 giugno da parte della squadra mobile della polizia. In via Montalese, dove erano state rilevate presenze di pusher, gli agenti hanno trovato tre nigeriani. Il 22enne con permesso di soggiorno ha affermato di venire da Lodi. Dopo aver fatto capire che aveva ovuli nell'intestino è stato portato in ospededale dove in 48 ore li ha espulsi tutti.