Biblioteca comunale 3.0 riapre al pubblico: dalle sale studio, alle attività in presenza

Piano piano tutto ricomincia, con le dovute cautele, ma si ricomincia. Siamo alla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli che ha continuato ininterrottamente a restare vicina ai suoi affezionati lettori e frequentatori con tante attività online, direttamente dalla pagina Facebook ufficiale. Adesso però la fase 3.0 riaprirà il luogo di cultura più amato dai cittadini dalla prossima settimana.

Da lunedì 22 giugno si riavviano le sale dello studio e da martedì 23 giugno alcune delle attività più apprezzate come L’Ora del Racconto e L’Ora Creativa che tornano in presenza fisica.

ECCO COME PARTECIPARE - Si parte martedì 23 alle 17 con l'Ora del Racconto insieme alla bibliotecaria Antonella Toso, che nel periodo di quarantena ha letto continuamente su Facebook, prima dal sottotetto e poi dalla Torre del Racconto, accoglierà i bambini nel Chiostro del Convento degli Agostiniani, dove sarà predisposto un allestimento per garantire la sicurezza e il divertimento di tutti i partecipanti.

L'attività è rivolta ai bambini dai 3 agli 8 anni, divisi in piccoli gruppi di massimo 10 partecipanti ciascuno.

Giovedì 25 giugno alle 17 sarà invece l'Ora del gioco e della creatività.

La bibliotecaria Claudia Ciolli presenterà giochi di lettura e un divertente laboratorio interattivo. L'attività è rivolta ai bambini da 5 a 9 anni, divisi in piccoli gruppi di massimo 5 partecipanti ciascuno.

Questa settimana vi proponiamo la Sfilata delle stelle cadenti. Portate da casa un sacchetto di plastica colorato: con il materiale messo a disposizione dalla biblioteca, i suggerimenti di Claudia e la vostra creatività anticiperete la notte di San Lorenzo.

Per consentire a tutti di partecipare mantenendo le giuste distanze, gli incontri dureranno 45 minuti e se necessario, in base al numero delle prenotazioni, saranno replicati dalle 18 alle 18.45.

COME PARTECIPARE – E’ necessario prenotarsi entro il giorno precedente per mail biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 757840.

E' inoltre necessario rispettare alcune semplici regole:

1) essere accompagnati da un adulto che vigili sul comportamento dei bambini;

2) indossare la mascherina (se si ha più di 6 anni);

3) misurarsi la temperatura al termoscanner e igienizzarsi le mani all'ingresso della biblioteca;

4) sedere ad almeno un metro di distanza gli uni dagli altri e solo nei posti indicati e preparati dal personale della biblioteca;

5)divertirsi il più possibile.

Al termine delle attività sarà possibile usufruire di una consulenza specializzata da parte dei bibliotecari della sezione ragazzi che saranno felici di accompagnare i lettori allo scaffale e mostrare loro i nuovi bei libri arrivati durante il periodo di chiusura. Saranno inoltre predisposte le consuete Letture Take Away che potrete prendere in prestito in totale sicurezza.

ANCHE PER GLI UTENTI ADULTI C’E’ UNA BELLA NOVITÀ - Sabato 27 giugno riprendono in presenza gli incontri del gruppo di lettura della Fucini "Preferirei di no". Il primo incontro del gruppo parlerà, inevitabilmente, delle letture svolte durante il periodo di quarantena. In molti per esempio hanno colto l'occasione per rileggere, e apprezzare di nuovo a distanza di tempo, i classici a cui le novità editoriali spesso "rubano" tempo di lettura. L'incontro si svolgerà all'aperto, nel Loggiato adiacente alla sezione ragazzi, dalle 10 alle 12.

Regole di frequenza da rispettare anche per gli utenti adulti:

1) misurare la temperatura al termoscanner, igienizzare le mani e indossare la mascherina per tutta la durata dell'attività;

2) sedere ad almeno un metro di distanza dagli altri partecipanti;

3) prenotare la propria partecipazione all'attività all’indirizzo mail biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 757840.

In generale i gruppi non potranno superare il seguente numero di partecipanti: al massimo n.10 persone se l'attività si svolge all'aperto; al massimo n.5 persone se l'attività si svolge al chiuso.

In caso di pioggia, le attività all'aperto saranno trasferite all’interno e i gruppi suddivisi in sottogruppi per consentire il distanziamento.

Proseguono anche le attività online sulla pagina Facebook @fuciniempoli.

Ecco il programma della prossima settimana per gli adulti e i bambini:

#RISVEGLI POETICI: ogni mattina, dal lunedì al sabato alle 9, la bibliotecaria Cristina Chelli dedica ai nostri utenti una poesia e un pensiero per cominciare la giornata con spunti di riflessione e introspezione.

#PILLOLE DIGITALI: continuano gli appuntamenti con la tecnologia, le applicazioni, le risorse digitali per accedere ai servizi della biblioteca e agli altri servizi culturali (ma non solo). La prossima settimana, il bibliotecario Gianni Paci vi aspetta con i suoi consigli giovedì 25 alle 17.

Questa volta si parlerà di applicazioni per il foto-ritocco: strumenti imperdibili per immortalare i momenti più belli della vostra estate.

#SFERRUZZA SFERRUZZA: continuano tutti i martedì alle 16 gli appuntamenti con le nostre "sferruzzanti". Appassionate ed esperte di lavori a maglia e all'uncinetto, che vi daranno utili consigli per non perdere l'allenamento e sfruttare al meglio la possibilità di stare in casa!

#I CONSIGLI DELLA BIBLIOTECA: tornano sabato 27 alle ore 11 con suggerimenti dal catalogo e dai bibliotecari.

Per i bambini:

#VIDEOLETTURESCOUT: il consueto appuntamento del venerdì pomeriggio alle ore 16 con gli Scout del gruppo A.G.E.S.C.I. di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa