Una bambina di 3 anni è annegata in una piscina privata in località Melatina a Riparbella in provincia di Pisa. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, 19 giugno.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso, ma per la piccina non c'è stato nulla da fare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO