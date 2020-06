Campionato di volley maschile di Serie A2, le date della prossima stagione

Il campionato di volley maschile di Serie A2 dovrebbe prendere il via il prossimo 18 ottobre, la regular season potrebbe in questo modo terminare dopo ventidue giornate il 28 marzo prima di dare il via ai playoff, che potrebbero svolgersi dal 4 aprile al 16 maggio. Queste sono alcune delle date del prossimo campionato di pallavolo al quale prenderà parte la Emma Villas Aubay Siena.

Le prime sei squadre in classifica al termine del girone di andata disputeranno la Coppa Italia insieme alle due squadre prime classificate nei due gironi di Serie A3. Il torneo verrà effettuato con la formula ormai classica dei quarti e delle semifinali in gara unica, da giocare in casa della squadra meglio posizionata in graduatoria o di categoria superiore.

La finale verrà invece giocata l’ultima domenica di gennaio, in una sede ancora da stabilirsi, nel corso dell’evento pallavolistico delle Final Four della Coppa Italia di Superlega.

Le formazioni di Serie A2, come già avvenuto lo scorso anno, potranno avere un solo straniero in campo e al massimo due stranieri a referto.

Nel campionato non ci saranno retrocessioni mentre è prevista una promozione in Superlega.

“Assisteremo a mio avviso ad un campionato molto livellato – commenta il direttore sportivo della Emma Villas Aubay Siena, Fabio Mechini –. Non ci saranno squadre materasso ed il livello della competizione sarà alto. Ci sono società che si sono mosse molto bene sul mercato effettuando investimenti importanti, penso a Taranto, a Cuneo, a Castellana Grotte, a Brescia e a Bergamo. Noi stiamo definendo il nostro roster, l’obiettivo che ci poniamo è quello di poter provare ad essere protagonisti fino in fondo anche nella prossima stagione. E’ rimasto l’amaro in bocca per aver dovuto interrompere da primi a marzo lo scorso campionato. Nella prossima stagione cercheremo ancora di far vedere buone cose”.

Fonte: Staff Emma Villas Volley - Ufficio Stampa