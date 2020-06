Nuova cantina nella valle del Virginio a Montespertoli

Una nuova cantina sorgerà nella valle del Virginio con l'intento di valorizzare il rapporto tra il sistema di valle legato ad alcuni insediamenti produttivi e residenziali e il sistema collinare, dove sono presenti le coltivazioni di vigneti e oliveti tipici del territorio montespertolese. Lo ha deciso il Consiglio Comunale di Montespertoli, approvando in tal senso un piano di miglioramento agricolo nel corso della sua ultima seduta.

L'edificio - proposto dall'Azienda Agricola Corbinelli - risulta fortemente legato al paesaggio agrario e al mantenimento dei caratteri identitari del territorio collinare.

"Abbiamo come punto principale della nostra azione amministrativa la creazione di uno sviluppo sinergico tra impresa e territorio. Approvando questo intervento cerchiamo di accompagnare lo sviluppo di una bella azienda agricola di Montespertoli e allo stesso tempo creare un nuovo punto di attrazione per chi visita il nostro territorio" dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Questa nuova cantina è progettata con sistemi innovativi di sostenibilità ambientale e si inserisce in modo organico nel contesto paesaggistico non creando un effetto "fuori scala", in quanto la posizione in fondo valle non interferisce visivamente con gli insediamenti storici.

"Questo intervento mi riempie di soddisfazione ed è la dimostrazione che si può innovare integrandosi perfettamente con il territorio. Come Comune dobbiamo continuare ad attrarre investimenti di questo tipo" conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa