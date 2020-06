Controlli antidroga dei carabinieri a Firenze alle Cascine. Le unità cinofile hanno scoperto alcune dosi di sostanze stupefacenti tra i cespugli, per un totale di 408 grammi di marijuana e 68 di hashish. In tutto sono state identificate 27 persone, due delle quali segnalate come assuntori alla prefettura perché trovate in possesso di droga per uso personale.