Centri estivi a Scandicci per la fascia 0-6 anni

Da mercoledì 24 giugno 2020 a Scandicci partono i Centri Estivi all’interno dei nidi, degli spazi gioco e dei servizi 1-6 anni, con attività ludiche ed educative per i bambini delle fasce 0-3 e 1-6 anni iscritti ai servizi comunali nell’anno educativo 2019-2020, interrotto nel mese di marzo per l’emergenza sanitaria Covid-19. “Garantiamo un servizio per i bambini e le famiglie di 4 ore al giorno, gratuito – dice il Sindaco Sandro Fallani – abbiamo messo tutto l’impegno possibile per ripartire già nei mesi estivi con attività educative che sono importantissime per la crescita dei piccoli tra gli 0 e i 3 e tra i 3 e i 6 anni. I servizi all’infanzia sono tutt’altro che luoghi dove lasciare i figli per dare tempo ai genitori, la qualità dell’offerta e delle attività dei nidi e dei centri 1-6 è sempre stata altissima nella nostra città, e negli anni gli standard educativi sono cresciuti costantemente: un’interruzione forzata come quella di questi mesi rappresenta un danno senza precedenti per i figli e le famiglie, ripartire è fondamentale per dare risposta concreta ai bisogni della città e al tempo stesso per marcare il principio che l’educazione, l’istruzione, la scuola, gli asili sono le attività più importanti di una comunità e stanno alla base del patto sociale tra cittadini. Sono state interrotte per una vera e propria emergenza, adesso che è possibile è obbligatorio ricominciare”.

“Da un primo sondaggio tra i genitori emerge che sono circa 150 i bambini iscritti ai servizi comunali che frequenteranno le attività per l’infanzia dal 24 giugno – dice l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – utilizzeremo le strutture dei nidi e degli spazi gioco comunali, e per i più grandi oltre agli edifici della Ciari, della Turri e della Makarenko anche le sedi di alcune scuole per l’infanzia statali. Stiamo inoltre lavorando per trovare la disponibilità di cooperative e di associazioni che dal 10 luglio prossimo organizzino servizi estivi per i bambini dagli 0 ai 6 anni nelle strutture comunali, così come facciamo già con bambini e ragazzi delle primarie e delle secondarie di primo grado. Lavoriamo insomma per organizzare al più presto anche come Comune i Centri Estivi per tutti i bambini tra gli 0 e i 6 anni”.