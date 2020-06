Centri estivi, Toccafondi (IV): "9 milioni per la Toscana"

"Definito il riparto comune per comune dei 150 milioni di euro stanziati dal governo per la realizzazione dei centri estivi. Alla Toscana arrivano quasi 9 milioni, dei quali 865 mila euro solo a Firenze. Risorse che serviranno agli organizzatori dei centri estivi (comunali, paritari, o privati che siano), per abbassare i costi alle famiglie e per realizzare le attività in questa fase così complicata. I comuni utilizzino bene queste risorse." Così il deputato Fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi

"Voglio ringraziare la ministra Bonetti e tutta Italia Viva per il lavoro, perchè senza questo impegno non saremmo mai potuti arrivare a questo punto." Conclude Toccafondi

Fonte: Ufficio stampa