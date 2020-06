Compie 101 anni nonna Pierina Bartoletti

Ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 101 anni nonna Pierina Bartoletti, nata a Livorno il 20 giugno del 1919.

Pierina ha sempre vissuto in città, è sempre stata molto attiva e si è data tanto da fare lavorando per sostenere la sua famiglia negli anni bui della guerra. È rimasta vedova molto presto, in tempi difficili, ma è riuscita con tanta buona volontà a tirare su i suoi due figli.

Pierina, che è sempre lucida e piena di entusiasmo, da qualche anno è ospite della residenza di Villa Serena, dove l’anno scorso le fu organizzata una bellissima festa con i bis e tris-nipoti che vivono a Livorno e a Cremona (vedi foto).

Quest’anno, a causa delle misure di prevenzione anti-Covid, alla festa di compleanno non potranno partecipare persone esterne, tuttavia Pierina non vede l’ora di spegnere le candeline insieme a ospiti e personale di Villa Serena, e attende la rosa che il sindaco Salvetti le farà recapitare, con gli auguri a nome di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa