Contributi straordinari per l'affitto a Figline e Incisa Valdarno: 74 gli ammessi al beneficio

A Figline e Incisa Valdarno sono 74 i beneficiari del Contributo affitto straordinario, la misura finanziata dalla Regione e dedicata a chi si trova in difficoltà economica a causa del Coronavirus.

La graduatoria dei beneficiari e degli esclusi – pubblicata sulla rete civica comunale – non contiene i loro nominativi ma i corrispondenti codici identificativi assegnati al momento della presentazione della domanda, nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Si ricorda che questa misura di sostegno economico è riservata a chi, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro subendo, nel mese di marzo 2020, una diminuzione del reddito del proprio nucleo familiare pari almeno al 30% rispetto allo scorso anno.

Per il calcolo del contributo massimo spettante - che sarà pari a metà del canone mensile versato ma non superiore a 250 euro, anche per canoni uguali o superiori a 500 euro - i richiedenti ammessi al beneficio dovranno presentare, entro venerdì 3 luglio, un’autocertificazione integrativa, che attesti il permanere del requisito di accesso per l’intera durata del contributo stesso. Il modulo per l’autocertificazione è disponibile sul sito www.comunefiv.it e va firmato e inviato all’indirizzo protocollo@comunefiv.it .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche sociali ai seguenti numeri: 055.9125248 – 281 – 233.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa